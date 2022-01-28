Среди 136 руководителей компаний, опрошенных Европейской бизнес ассоциацией, 45% готовы продолжить работу даже в случае военного вторжения России в Украину, говорится в релизе Европейской бизнес ассоциации.

17% рассматривают возможность переезда в западные регионы, 10% – размышляют над возможностью выезда из страны в случае самого худшего сценария, а 7% допускают закрытие бизнеса из-за внешней агрессии.

«Четверть членских компаний Ассоциации оценивают события на восточных границах Украины как психологическую атаку из-за дезинформации, в то же время большинство, а именно 67% считают, что Украина и международное сообщество должны быть готовы», - говорится в сообщении.

Предупрежден – значит вооружен. Так, 40% компаний, объединенных Ассоциацией, уже имеют план действий на случай чрезвычайной ситуации, 40% – размышляют над этим, и 15% – еще не имеют такого плана. При этом компании жалуются на сложность подготовки к разным потенциальным сценариям развития событий, учитывая их большое количество.

Большинство из компаний, уже сформировавших «план Б» на случай гипотетического вторжения, построили его, основываясь на трех основных приоритетах. Прежде всего, безопасность людей – сотрудников и их семей, клиентов. Среди возможных действий, рассматриваемых в этом контексте, – релокация, эвакуация, информирование и поддержка. На втором месте – безопасность активов, документов и данных, поддержка финансовой устойчивости. На третьем – обеспечение жизнеспособности бизнеса и непрерывной деятельности.

Типичные планы бизнеса по сохранению активов включают в себя обеспечение физической охраны имущества и оборудования или его релокацию в другие регионы, усиление информационной безопасности, вывод средств, страхование. Впрочем, многие компании заметили, что считают людей своим главным активом, поэтому первоочередные усилия будут направлены именно на обеспечение безопасности и здоровья своей команды.

Подавляющее большинство, а именно 58% компаний, планируют сохранить свою команду, при этом для 14% такой вопрос даже не стоит – они продолжают нанимать и развивать людей. Только 14% говорят, что им придется уволить определенное количество людей или отправить в неоплачиваемый отпуск, а 4% могут снизить заработную плату.

Также поинтересовались у компаний, какие факторы будут самыми важными для их бизнеса в случае чрезвычайной ситуации. Для большинства это стабильная работа инфраструктуры – телекоммуникационной, банковской, наземной – так считает 91% опрошенных, полная информация от лидеров страны о событиях и непрерывная коммуникация – 62%, стабильная и слаженная работа государственных органов и служб – 60%. Поэтому призываем власти обратить внимание на эти пункты, которые могут больше повлиять на работу бизнеса в критический момент. А еще – все же иметь больше коммуникации с бизнесом, ведь именно это способствует уменьшению дезинформации и напряжения.