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Цель брака – сделать союз двух людей подобным союзу Христа и Церкви.

Фото: Semyaivera.ru

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Когда советские идеологи говорили о том, что семья — это «ячейка общества», то они, конечно же, были по-своему правы. Но не нужно рассматривать семью только как часть социальной системы взаимоотношений. Смысл семейной жизни для христиан не в том, чтобы создавать базовые душевно - комфортные условия для процветания страны. И не только в том, чтобы в ее уюте росли нравственно здоровые и хорошо воспитанные дети. Главная задача брака – вести людей ко спасению», — сказал митрополит Лука.

Владыка отметил, что в семье каждый живет не ради себя, а ради другого, отдавая свои силы и время для жертвенного служения самым близким людям. Он привел слова апостол Павел в послании к Тимофею о том, что «кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» (1 Тим. 5:8).

«Но как часто бывает так, что муж препятствует жене ходить в храм, или жена очень скептично, с иронией относится к тому, что ее муж стал приобщаться к вере. От этого нередко в семье возникают скандалы и взаимные обиды. Для них апостол Павел и пишет эти строки: «Если какой брат имеет жену неверующую, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?»», - пояснил архиерей. 

Митрополит Лука напомнил, что Христос учит мужеству и стойкости в духовных испытаниях. «Нужно учиться что-то потерпеть, что-то простить, к чему-то снизойти по немощи ближнего, но если жить с любовью и смирением, то и неверующая сторона, увидев то, что вера изменяет мужа или жену в лучшую сторону, и сама начнет склоняться к вере», - считает он. 

«Обратите внимание на слова апостола, где он говорит, что в браке неверующая сторона освящается верующей, и по этой причине их дети святы, а иначе были бы нечисты. Детей апостол называет святыми. Вот какую силу имеет вера лишь одного из супругов. А что тогда говорить, если и муж, и жена, и дети живут духовной жизнью. Такая семья есть малая церковь, и Бог почивает Своей благодатью над таким домом. Вот в этом и есть истинный смысл и цель брака – сделать союз двух людей подобным союзу Христа и Церкви», - подытожил владыка. 
ForUm

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