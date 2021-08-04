Натуральная и органическая косметика - есть ли между ними разница

Как только ни называют косметику с природными составляющими - экологической, природной, органической, био, натуральной и пр. В понимании большинства все эти термины - синонимы, но это не так.

Наиболее часто встречаются определения "натуральная" и "органическая". Именно ими пользуются при сертифицировании продукции. Натуральная косметика, как и органика, в большом количестве предлагается на торговой площадке Шафа. Здесь постоянно обновляется каталог, регулярно появляются новинки.

Условное деление

Существуют три основные группы:

Первая: косметика, о натуральности которой производитель особо ничего не говорит. Состав включает в себя компоненты, не запрещенные законом и нормами тех государств, где реализуется продукция.

Вторая: при производстве используются ингредиенты, чистые экологически. Косметика предлагается как натуральная, но экологического сертификата не имеет.

Третья: в этой группе находятся средства, которые не только являются натуральными, но и могут подтвердить свой статус соответствующим сертификатом. Планка требований к такой продукции производителями обычно завышена, и не ограничивается только необходимыми нормами и законами. Именно такие компании имеют все основания называть свою косметику "натуральной" или "органической".

Практически не существует средств, в полном смысле слова натуральных. Искусственные ингредиенты в небольшом количестве все равно присутствуют. 100% органическими считаются масла, соли и другие природные ингредиенты, существующие в чистом виде (в продукте они часто смешиваются). Натуральная косметика в каталоге на Шафе нередко представлена продукцией из смеси таких компонентов, или отдельно взятых средств. Всегда найдутся товары, необходимые в данный момент, в этом сезоне, для определенного типа кожи.

Основные требования и экологические стандарты

Косметика с натуральными компонентами обязательно должна:

на 95% состоять из натуральных ингредиентов;

не содержать отдушек и синтетических красителей;

не содержать продуктов от переработки нефтехимии;

не содержать ГМО;

не иметь в составе силиконы, парабены, формальдегиды и прочие синтезированные вещества;

не содержать растений, которые выращивались с искусственными удобрениями или обрабатывались инсектицидами;

не тестироваться на животных.

На упаковке указывается полный перечень всех веществ, входящих в состав.

Основная разница между "органикой" и "натуральным" продуктом следующая. Органика обходится без ингредиентов животного происхождения (в натуральной косметике они допустимы), растительное происхождение имеет 95% компонентов (против 50%), а сертифицироваться должно не менее 10% (5%) ингредиентов с ферм и плантаций.

Как в органической, так и в натуральной косметике нет веществ, вредных или опасных для здоровья. То или иное количество растительных, животных или минеральных веществ в составе зависит от формулы производителя, и от конкретного предназначения средства. Если нет установки только на веганские продукты, смело можно использовать и натуральную, и органическую косметику. Единственное, с чем следует соблюдать осторожность - индивидуальная непереносимость отдельных компонентов.

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