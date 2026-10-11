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Війна

Армія РФ втратила за добу на війні проти України 1930 загарбників та два засоби ППО

Армія РФ втратила за добу на війні проти України 1930 загарбників та два засоби ППО

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 11 жовтня 2026 року, становлять близько 1 552 840, зокрема 1 930 осіб - за минулу добу. Про це ідеться в повідомленні Генштабу Збройних сил України у Фейсбуці.

Також армія РФ втратила 12 408 (+2) танків, бойових броньованих машин – 25 521 (+6), артилерійських систем – 51 039 (+39), РСЗВ – 2 205 (+4), засобів ППО – 1 701 (+2), літаків – 443 (+0), гелікоптерів – 356 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 2 924 (+7), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 558 457 (+1 531), крилатих ракет – 5 126 (+0), кораблів/ катерів – 35 (+0), підводних човнів – 2 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 161 503 (+557), спеціальної техніки – 4 815 (+3).

Дані уточнюються.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

російсько-українська війнабойові втрати РФ
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