Армія РФ втратила за добу на війні проти України 1930 загарбників та два засоби ППО

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 11 жовтня 2026 року, становлять близько 1 552 840, зокрема 1 930 осіб - за минулу добу. Про це ідеться в повідомленні Генштабу Збройних сил України у Фейсбуці.

Також армія РФ втратила 12 408 (+2) танків, бойових броньованих машин – 25 521 (+6), артилерійських систем – 51 039 (+39), РСЗВ – 2 205 (+4), засобів ППО – 1 701 (+2), літаків – 443 (+0), гелікоптерів – 356 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 2 924 (+7), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 558 457 (+1 531), крилатих ракет – 5 126 (+0), кораблів/ катерів – 35 (+0), підводних човнів – 2 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 161 503 (+557), спеціальної техніки – 4 815 (+3).

Дані уточнюються.