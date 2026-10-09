14-річна дівчина на замовлення спецслужб РФ вбила військового у Рівному

Злочин стався ще у січні, наразі правоохоронці закінчили досудове розслідування.

Підозрювана дівчина перебуває у СІЗО, повідомляє поліція Рівненщини.

Неповнолітня у месенджері Telegram познайомилася з громадянином РФ. Той, діючи за вказівкою працівника ФСБ РФ, замовив у дівчини вбивство українського військовослужбовця шляхом отруєння метадоном. Оскільки неповнолітня мала почуття до куратора, той пообіцяв після виконання завдання організувати їй виїзд на територію, підконтрольну ворогу.

14-річна рівнянка познайомилась у месенджері з 27-річним військовим. Через 10 днів вони зустрілись.

30 січня фігурантка прибула до орендованої квартири, де розлила заздалегідь підготовлений алкоголь у бокали та додала наркотичну речовину, яку отримала від замовників через логістичну компанію. Згодом до помешкання прибув 27-річний військовослужбовець, з яким вона познайомилася у месенджері за 10 днів до злочину. Після вживання суміші він знепритомнів. Перебуваючи на відеозв'язку з куратором, неповнолітня почала душити військового. Унаслідок механічної асфіксії 27-річний чоловік помер.

Дівчину оперативно затримали, їй повідомили про підозру в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення та за попередньою змовою групою осіб (п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ). Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скерували до суду. Неповнолітній загрожує до 15 років позбавлення волі.

У поліції встановили особи куратора та організатора замовлення. Кримінальні провадження відносно них наразі перебувають у підслідності працівників СБУ регіону.

14-річна дівчина на замовлення РФ 11 листопада 2025 року у Рівному підпалила військовий автомобіль Opel Campo. За "роботу" їй обіцяли тисячу доларів, але коштів вона так і не отримала.

У провадженні слідчих СБУ перебувало кримінальне провадження за фактом вчинення неповнолітньою державної зради в умовах воєнного стану, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 КК України), яке теж скерували до суду.

Фото: поліція Рівненщини.