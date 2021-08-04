Церковь учит в отношении к миру, к жизни быть реалистом, не строить иллюзий и не прятаться от проблем.

Фото: Митрополит Антоний / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«В жизни часто реальность не совпадает с желаниями. Реагировать на это можно по-разному. Можно просто принимать реальность, как неоспоримый факт, и подстраивать под неё свои желания. Можно идти напролом и пытаться менять реальность. А можно сделать вид, что реальности нет, внушить самому себе и окружающим иллюзию того, что не существует и жить в этом придуманном виртуальном пространстве», — пояснил митрополит Антоний.

Владыка отметил, в первом случае гармония достигается через смирение, а во втором – через деятельность, но результат будет этого стоить.

«Третий же вариант на первый взгляд самый комфортный. Но это только поначалу. Ведь рано или поздно, как не прячься от реальности, она все равно себя проявит. И тогда человека ждет горькое разочарование», — продолжил архиерей.

Он подчеркнул, что уйти от страданий в этой жизни не получится. «Потому-то Церковь и учит своих чад в отношении к миру, к жизни быть реалистом. Не строить иллюзий, не прятаться от проблем. Это важно, как в обычной человеческой деятельности, так и в духовной жизни», - сказал управделами УПЦ.

«Потому важно не самообманываться, а жить по правде, смиренно принимать реальность и с Божьей помощью менять ее к лучшему», - заключил митрополит Антоний.