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Сегодня, 3 августа, во дворе многоэтажки на улице Малиновского в Одессе неизвестный выстрелил в мужчину. Пострадавший, личность которого установлена, получил ранения и был госпитализирован. Правонарушитель с места происшествия скрылся на автомобиле «Мерседес» серебристого цвета, сообщила пресс-служба полиции.

Сейчас на месте работают полицейские. Рассматривается несколько версий правонарушения и решается вопрос о его правовой квалификации. Для установления места нахождения и задержания злоумышленника в городе введена специальная полицейская операция «Сирена».

От полученного ранения потерпевший скончался. По факту умышленного убийства полицейские начали производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-розыскные мероприятия.
ForUm

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