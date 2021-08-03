21 августа во дворе Национального музея истории Украины впервые состоится Фестиваль «Этника», который соберет лучших мастеров народных художественных промыслов со всей Украины, сообщает Министерство культуры и информационной политики.

47 носителей уникальных традиционных техник представят свои работы: аутентичные и одновременно актуальные для украинцев.

Миссия фестиваля - раскрыть потенциал народных промыслов и проиллюстрировать их актуальность для современности. Ведь, в отличие от многих западных стран, в Украине сохранились носители аутентичной культуры. Используя оригинальные техники, они создают изделия, актуальные в современном контексте: интерьерах, дизайне одежды, сервировке и тому подобное.

На «Этнике» у мастеров будут собственные зоны, где они проведут мастер-классы и познакомят гостей со своим творчеством. А послами фестиваля стали 12 медийных персон, каждая из которых представляет отдельный вид промыслов - от резьбы до керамики.

Всего на фестивале будет представлено 12 народных художественных промыслов. Также гостей ждет зона кейсов «современной интеграции традиционных ремесел в работах дизайнеров» и корнеры локальных крафтовых производств (сыроварения и виноделия).

Вход для всех желающих свободный.

Организаторами стали Министерство культуры и информационной политики Украины, Государственное агентство Украины по вопросам искусств и художественного образования при поддержке проекту Made in Ukraine и Офиса по развитию креативных индустрий под светским патронатом портала JetSetter.ua.