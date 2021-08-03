Глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов найден повешенным в одном из киевских парков неподалеку от места его проживания.

Коллеги Шишова из Белорусского дома заявили, что за Виталием следили, и полиция об этом знала.

Шишов стоял у истоков создания Белорусского дома в Украине. Он переехал в Украину осенью 2020 - после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния режиму Лукашенко.

Основными версиями смерти Шишова украинские силовики сейчас называют самоубийство и убийство с имитированием самоубийства. Также расследованием будет заниматься Bellingcat.

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