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Глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов найден повешенным в одном из киевских парков неподалеку от места его проживания. 

Коллеги Шишова из Белорусского дома заявили, что за Виталием следили, и полиция об этом знала.

Шишов стоял у истоков создания Белорусского дома в Украине. Он переехал в Украину осенью 2020 - после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния режиму Лукашенко.

Основными версиями смерти Шишова украинские силовики сейчас называют самоубийство и убийство с имитированием самоубийства. Также расследованием будет заниматься Bellingcat.

Галицкий райсуд Львова приговорил к 8 годам заключения шестерых патрульных полицейских, которых признали виновными в превышении служебных полномочий, что привело к смерти человека, во время рейда в игорном заведении в 2018 году.  В Патрульной полиции Украины подчеркивают, что осужденные сотрудники выполняли свои служебные обязанности, и готовят апелляцию.  

Украина получит от МВФ более 2,7 млрд долл. США безвозмездно и без дополнительных условий. 

Россия проводит на территории временно оккупированных районов Донбасса агитационную компанию по вакцинации от коронавируса препаратом «Sputnik V», при этом используя для вакцинации жителей препарат «Sputnik Light», который не одобрен для использования ни одной международной организацией.

Главнокомандующий ВСУ временно запретил должностным лицам посещать зону ООС.

 
ForUm

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