В Патрульной полиции Украины подчеркивают, что осужденные львовские патрульные выполняли свои служебные обязанности.

«Наша позиция неизменна – полицейские выполняли свои служебные обязанности. Мы не согласны с решением суда и адвокаты уже готовят жалобу в суд апелляционной инстанции, где мы будем добиваться справедливости», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Галицком районном суде Львова объявили приговор инспекторам роты ТОР патрульной полиции Львовщины.

Суд считает - патрульные превысили служебные полномочия, повлекшие тяжкие последствия. Шестерым полицейским присудили по восемь лет лишения свободы, лишение специальных званий и запретили занимать должности в государственных органах в течение трех лет.

9 февраля 2018 в одном из игорных заведений 22-летний львовянин умер от механической асфиксии. Парень проглотил пакет (как позже оказалось с наркотическим веществом) и задохнулся. В этом обвинили патрульных, которые делали все от них зависящее, чтобы спасти парня.