После телефонного разговора президента Владимира Зеленского с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, который состоялся на прошлой неделе, Украина получит от МВФ более 2,7 млрд долл. США безвозмездно и без дополнительных условий. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.

Соответствующее решение принял Совет управляющих МВФ по предложению Георгиевой для помощи в восстановлении мировой экономики, пострадавшей в результате пандемии коронавируса. Всего между странами будут распределены специальные права заимствования (СПЗ) на сумму 650 млрд долл. США.

В официальном сообщении МВФ отмечается, что это крупнейшее распределение СПЗ в истории фонда.

«Распределение СПЗ послужит на благо всех государств-членов, поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики. Особенно это поможет нашим самым уязвимым государствам-членам, которым труднее справиться с последствиями кризиса, вызванного COVID-19», - заявила Георгиева.

Как ожидается, Украина получит транш в более 2,7 млрд долл. 23 августа.

«Это станет хорошим подарком для нашей страны к 30-летию независимости. Эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать нашу экономику. Я благодарен МВФ и лично Кристалине Георгиевой за это решение», - сказал президент Украины.

Также Зеленский отметил, что для нашего государства очень важно сотрудничество с МВФ, поэтому Украина продолжает внедрять реформы и выполнять структурные маяки для получения нового транша в рамках текущей программы stand-by.

«Мы работаем над завершением первого пересмотра действующей программы Международного валютного фонда и ожидаем миссию МВФ в сентябре. На этом я отметил во время нашего телефонного разговора с госпожой Кристалиной Георгиевой», - отметил глава государства.