2 августа около 21:40 в дежурную часть Запорожского районного управления полиции поступило сообщение о том, что горит крыша четырехэтажного дома по улице Сержанта Медведева, информирует пресс-служба облполиции.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Запорожского районного управления полиции, сотрудники Управления патрульной полиции, спасатели Государственной службы чрезвычайных ситуаций, медики.

Площадь пожара составила около 450 кв. метров. Эвакуировано около 100 человек. Пострадавших нет.

Предварительно установлено, что днем ​​предприятие-подрядчик проводило ремонтные работы крыши этого дома.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности).

Причины возгорания устанавливаются в рамках досудебного расследования.