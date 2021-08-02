Жителям Харьковского массива и повезло, и не повезло одновременно. Там пока не сформировался центр притяжения. В современном мегаполисе таких центров – множество, и ядрами таких центров становятся чаще всего многофункциональные торгово-развлекательно-сервисно-офисные центры. Однако на Харьковском массиве есть озеро. Но пока жителям от того озера, как говорится, ни холодно, ни жарко. Об этом говорится в материале «Город, комфортный для людей: что ждет Вырлицу», опубликованном в издании «КиевVласть».

Озеро Вырлица – специфическое, говорится в материале, потому что является естественно-рукотворным объектом: «Как природный объект в начале ХХ века оно имело площадь едва 10 гектаров. В течение достаточно варварской эксплуатации и добычи песка озеро увеличилось в 10 раз. Но, к счастью, пережило. А переживать было что. Никому прежде не пришло в голову, что здесь будет густонаселенный жилой массив. И на берегу озера построили Бортническую станцию ​​аэрации – попросту говоря, отхожее место многомиллионного Киева и всей округи. К этому добавили мусоросжигательный завод Энергия. Еще на берегах какие-то пункты сбора вторичного сырья, свалки старых авто, мастерские».

Вот так сейчас выглядит озеро Вырлица:

Одна из инициатив, которая бы решила этот клубок проблем, – проект строительства на берегу Вырлицы торгово-развлекательного центра, пишет автор статьи:

«На северном заболоченном берегу озера, прилегающем к проспекту Бажана, ООО «Мрия-Инвест» планирует создать целый комплекс, который будет включать в себя: рекреационную зону со всей необходимой инфраструктурой, зеленые островки природы, освещенную променаду с велодорожками, оборудованные места для спортивной рыбалки, современные спортивные площадки, реабилитационный центр для ветеранов АТО, паркинг, культурно-развлекательный центр с кинотеатром, аквапарком, ресторанами и магазинами. Это бы полностью удовлетворило потребности жителей жилмассива, а в дополнение создало бы 7-10 тысяч рабочих мест».

Представитель ООО «Мрия-Инвест» Александр Крупник на заседании Экологической комиссии КГГА рассказал о планах и перспективах проекта:

«Мы и наши партнеры имеем желание и возможность реализовать проект благоустройства территорий вокруг озера Вырлица, расчистить водную гладь озера и сохранить зеленые островки природы. Использование прилегающей территории озера – не является коммерческим проектом, а рассматривается исключительно как создание системы знакомства человека с природой, которая после благоустройства будет свободной и доступной для жителей и гостей столицы».

А вот такую перспективу предлагает ООО «Мрия-Инвест»:

Проект инвестора предусматривает благоустройство прилегающей территории озера, в частности берегоукрепление и защиту от разрушения в результате поднятия грунтовых вод. Также при участии Института общественного здоровья имени А. Н. Марзеева НАМНУ предусматриваются меры по сохранению природного минерального состава озера, будет проведена очистка от водорослей-паразитов, камыша, будет введен контроль за незаконными врезками для сброса дождевых вод.

Предусмотрен оптимальный график очистки озера и поддержка Ph-уровня. На всей прилегающей территории будут расположены мусорные баки, введен контроль за вывозом бытовых отходов. Проектом предусмотрено берегоукрепление набережной, создание пляжного откоса с покрытием речным песком, устройство велосипедных дорожек, прогулочных дорожек над водой.

Отдельно планируется предусмотреть место для любителей рыбалки, а также общедоступную пляжную зону для местных жителей. Запланированная активная зона отдыха состоит из центральной площади и прогулочных зон. Центральная часть – место для размещения фонтанов на воде и сухого фонтана, амфитеатр для выступления народных творческих коллективов, проведение учебных программ и мастер-классов.