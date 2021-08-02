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На Житомирщине в селе Калиновка Олевского района освятили новый храм УПЦ в честь святого равноапостольного великого князя Владимира.

Фото: Овруская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на ovruch.church.ua, чин освящения храма совершил митрополит Овручский и Коростенский Виссарион.

После праздничного богослужения владыка поздравил всех с важным событием в жизни прихода и наградил благотворителя Владимира Андрийчука орденом равноапостольного князя Владимир Великого.

«Полноценного храма в Калиновке не было с 1930-х годов, когда старую церковь разрушили безбожники. В 1999 году в селе обустроили помещение, где совершались богослужения, но на постройку храма не было средств.

В Калиновку приехал предприниматель Владимир Андрийчук. Он встречался со священником, общался, интересовался жизнью Церкви и помогал с ремонтом молитвенного дома. Потом предложил построить новый храм. Благотворитель не только профинансировал строительство, но и сам принимал в нем деятельное участие. Помогали также и жители села, лесники, другие благотворители», - говорится на сайте епархии.

Как сообщалось, на Житомирщине в селе Повч Коростенского района митрополит Овручский и Коростенский Виссарион освятил храм в честь Почаевской иконы Божией Матери.
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