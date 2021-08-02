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Перед входом в храм верующие трижды совершают крестное знамение с поясным поклоном.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Но это вовсе не является неукоснительным правилом. Главное при посещении храма не то, сколько раз перекрестимся и сколько поклонов при этом положим – ведь в таком случае наше благочестие уравняется с «праведностью» фарисеев, которые с точностью до миллиметра исполняли все предписания ветхозаветного Закона – а то, как это делаем», - сказал Андрей Музольф.

Он отметил, что если крестимся и кланяемся машинально, не думая даже при этом о Боге, о почтении и уважении к Нему, о благоговении пред Ним, в таком случае от действий не будет проку.

«И даже более того – все наши внешние проявления веры обратятся в вину. И в таком случае то, что, по словам святых отцов, должно было послужить к спасению, станет причиной осуждения», - заключил преподаватель КДАиС.
ForUm

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