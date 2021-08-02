В воскресенье, 1 августа, границу Литвы перешло рекордное количество нелегалов из Беларуси, сообщает Европейская правда со ссылкой на Delfi.

С полуночи до 13:00 1 августа пограничники задержали 216 нелегалов. До сих пор рекорд был 171 человек за сутки. Если поток не уменьшится, до конца этого дня задержат 300-400 человек.

Представитель Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис сказал, что никакой системы не осталось – если раньше нелегалы обычно переходили границу ночью и там, где нет видеокамер, то сейчас они идут через все участки и в любое время суток.

Накануне Европейский союз призвал режим Александра Лукашенко перестать использовать нелегальных мигрантов в качестве инструмента давления на соседние страны.

В пятницу в Литву прибыли дополнительные 60 сотрудников Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, которые будут помогать в борьбе с миграционным кризисом.