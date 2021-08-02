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В рамках празднования 30-летия независимости Украины состоится более 150 праздничных мероприятий по всей стране. Праздничные мероприятия продлятся с 22 по 24 августа. Все они будут объединены слоганом «Ти у меня єдина».

Дочерняя группа террористической организации РПК «Дети огня» взяла на себя ответственность за начало масштабных пожаров в Турции, в результате которых погибли уже 8 человек.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская резко раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома. Легкоатлетку срочно увезли с вещами в аэропорт, однако там Тимановская заявила, что боится возвращаться домой, так как ее могут посадить в тюрьму.

После этого спортсменка прибыла в посольство Польши в Токио. Сообщалось, что она подала документы на предоставление политического убежища в Польше. Муж спортсменки выехал в Украину.

Украина в ближайшее время будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных граждан, заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (фракция «Слуга народа»).

ВАКС будет избирать меру пресечения экс-судье Чаусу 4 августа.

Следователи Территориального управления ГБР Киева задержали сотрудника Управления государственной охраны Украины, который накануне жестоко избил танцора шоу-балета поп-исполнительницы, причинив ему тяжелую закрытую черепно-мозговую травму и другие сопутствующие травмы.

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя ГБР о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в отношении митингующих в феврале 2014 в центральной части города Киева - на Майдане Незалежности и прилегающих улицах. 
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