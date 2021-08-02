В рамках празднования 30-летия независимости Украины состоится более 150 праздничных мероприятий по всей стране, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Для участия в праздновании Дня Независимости в Украину прибудут сотни иностранных гостей, в том числе лидеры государств, представители иностранных правительств и парламентов. Всего ожидается около 30 делегаций стран и международных организаций.

Праздничные мероприятия продлятся с 22 по 24 августа. В эти три дня по всей стране пройдет более 150 событий, приуроченных к 30-летию независимости Украины. Все они будут объединены слоганом «Ты у меня единственная».

Так, 22 августа при участии президента Владимира Зеленского состоится вручение награды «Национальная легенда Украины». Ее будут присуждать гражданам за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу. Отличия будут удостоены также те, кто внес весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения и ведет активную благотворительную и общественную деятельность.

23 августа, в День Государственного флага Украины, в географическом центре нашей страны в Черкасской области с участием Зеленского состоится торжественное поднятие сине-желтого флага - символа нашей независимости. Торжества пройдут во всех областях страны. В частности фасады зданий Верховной Рады, Национальной оперы, дворца «Украина», ЦУМа, ТРЦ «Гулливер» в Киеве будут в цветах Государственного флага.

Также в этот день в Киеве состоится учредительный саммит инициативы президента Украины «Крымская платформа», которая объединит все имеющиеся национальные и международные усилия по деоккупации украинского полуострова.

23 августа запланирован праздничный концерт для лидеров государств в Национальной опере Украины с участием легенд оперы и балета.

В День Независимости Украины, 24 августа, на центральной улице столицы состоится праздничный парад Вооруженных сил Украины, запланированы мероприятия с участием представителей и техники всех сил сектора безопасности и обороны Украины и стран-партнеров.

В этот же день состоится концерт итальянского певца Андреа Бочелли.

Вечером 24 августа на НСК «Олимпийский» начнется праздничное шоу «Независимость в нашей ДНК. День независимости страны», в котором примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр. Единый музыкальный перформанс объединит песни, которые стали музыкальным наследием прошлых поколений, и хиты будущего. Это будет символизировать культуру нашей независимости. Без пауз и остановок исполнители будут передавать своеобразную «эстафету» друг другу и создадут единую композицию из десятков знаковых для независимой Украины песен. Это будет происходить на самой технологической сцене страны.