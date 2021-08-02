Следователи Территориального управления ГБР Киева готовят сообщение о подозрении сотруднику Управления государственной охраны Украины, который накануне жестоко избил танцора шоу-балета поп-исполнительницы, причинив ему тяжелую закрытую черепно-мозговую травму и другие сопутствующие травмы. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Установлено, что 1 августа работник УГО, проходя мимо дома танцора, сначала толкнул его, а после замечания жестоко избил. Нападающий сильно ударил юношу в лицо, причинив ему тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие травмы.

Сотрудник УГО задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Предварительная квалификация: умышленное тяжкое телесное повреждение (ч. 1 ст. 121 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

Сейчас в рамках досудебного расследования допрошены свидетели уголовного преступления, проведенные опознания лиц, полученные видеозаписи с камер видеонаблюдения и мобильных телефонов свидетелей и другие следственные действия. Расследование продолжается.

Ранее в соцсетях сообщали о том, что танцора избили на выходе из ночного клуба «Лифт». Как сообщила певица Надежда Дорофеева в соцсети Facebook, у него кровоизлияние в мозг, он введен в медикаментозную кому.

По данному факту руководством Управления назначено служебное расследование, обстоятельства происшествия выясняются.