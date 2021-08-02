1 августа 2021 в социальной сети Facebook была распространена информация о факте избиения танцовщика шоу-балета «Dorofeeva» бывшим военнослужащим УГО Украины.

«Мы тщательно проверили эту информацию и сообщаем, что данное лицо является не бывшим, а действующим военнослужащим УГО Украины», - сообщили в управлении.

По данному факту руководством Управления назначено служебное расследование, обстоятельства происшествия выясняются. На время проведения расследования военнослужащего отстранили от исполнения служебных обязанностей.

«Управление государственной охраны Украины предоставит всю необходимую помощь правоохранительным органам и будет всячески содействовать в проведении досудебного расследования. Кроме того, Управление окажет необходимую помощь для лечения Евгению», - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях сообщали о том, что танцора избили на выходе из ночного клуба «Лифт». Как сообщила певица Надежда Дорофеева в соцсети Facebook, у него кровоизлияние в мозг, он введен в медикаментозную кому.