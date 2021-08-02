На полках розничных магазинов и онлайн-площадках появляется аккумуляторная линейка ТМ INTERTOOL в уже популярной серии STORM. Это полупрофессиональный инструмент, который разработан согласно современным запросам мастеров из различных сфер - от авторемонта до строительства. Его отличает современный дизайн, высокое качество материалов, а также расширенная трехлетняя гарантия.

Высокий уровень мобильности и мощности аккумуляторного инструмента INTERTOOL STORM оценят не только домашние мастера, но и профессионалы с большим опытом работы. Новинки были произведены с учетом запросов и обратной связи постоянных клиентов, которую компания собирает на протяжении всего периода работы.

Широкий ассортимент и лояльная ценовая политика уже давно отличают ТМ INTERTOOL на фоне других инструментальных компаний. В каталоге intertool.ua представлено более 4000 товаров, что дает самый широкий выбор в сфере инструмента для автосервиса, активного отдыха, строительно-ремонтных и дачных работ. За 22 года работы компания позаботилась, чтобы на одном сайте вы могли найти все, что вам понадобится в любой бытовой ситуации - от секатора до строительного пылесоса.

Благодаря высокому рейтингу отзывов в сети интернет, ТМ INTERTOOL неоднократно отмечалась наградой "Вибір споживача". Инструмент бренда из года в год получает "Українську народну премію", которая присуждается группам товаров по итогам независимого голосования. В прошлом году INTERTOOL отмечена 8 номинациями, а в этом голосование идет за 31 номинацию в четырех разделах.