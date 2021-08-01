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Государственное бюро расследований направило в суд обвинительное заключение в отношении шести лесничих в Житомирской и Харьковской областях, связанных с незаконной порубкой лесов и ненадлежащим исполнением своих обязанностей. Об этом сообщается на сайте ведомства в воскресенье, 1 августа.

Указано, что на Житомирщине трое работников лесхоза подделывали документы для присвоения древесины.

«В течение сентября-октября 2019 указанные лица указывали в лесорубных билетах заниженный объем древесины, которая отводилась для санитарной рубки. Разницу между указанной в документах древесиной и фактически срубленной они забирали себе. Всего за два месяца лица незаконно завладели почти 100 куб. м древесины породы сосна и береза, что нанесло государству ущерб почти 140 тыс. гривен», – говорится в сообщении.

А в Харьковской области сообщили о подозрении трем работникам Бабаевского лесничества госпредприятия Октябрьское лесное хозяйство.

«Мастера леса отдельно друг от друга ненадлежащим обеспечивали охрану вверенной им территории. Вследствие их бездействия неустановленные лица активно вырубили деревья в разных лесных кварталах. Лесничий, который должен был координировать и контролировать работу мастеров леса, также проигнорировал свои служебные обязанности», – рассказали в ГБР.

В целом государству был нанесен ущерб в размере 1,1 млн гривен.
ForUm

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