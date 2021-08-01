В Оболонском районе Киева молодой человек открыл огонь из окна по прохожим. Он называл их "хохлами", выражался нецензурной лексикой и заявлял, что служит "России и Путину". Его задержали.
Об этом сообщает патрульная полиция Украины.
Сотрудники уголовного розыска Оболонского управления полиции и патрульные вычислили стрелка и пришли к нему домой. Правоохранителям молодой человек заявил, что это была "шутка" и он "не очень понимал, что говорит". По словам мужчины, ему хотелось, чтобы "было смешно".
По данным правоохранителей, стрелка зовут Дмитрий Донченко, 1998 года рождения. Родом он из Донецка.
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