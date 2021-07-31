Жизнь человека - это великое чудо, это дар Божий.

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Митрополит Онуфрий сказал в выпуске «Слово Предстоятеля» на телеканале «Интер».

Предстоятель УПЦ вспомнил о современном чуде, которое сотворил святитель Николай для одной девушки – помог сохранить жизнь.

Об этом чуде Блаженнейшему рассказала сама девушка. «Однажды они с подругой гуляли по лесу. Вдруг из кустов выбежали два человека и начали гнаться за ними. Подруга девушки смогла убежать, а она упала, мужчины ее схватили и хотели поиздеваться. Девушка закрыла глаза и стала молиться Господу. Подняв голову, она увидела, что мужчины почему-то побежали в глушь. Девушка поднялась и сломя голову побежала, так быстро, что даже потеряла свои туфли. Когда уже выбежала из леса, повернулась посмотреть, не бегут ли за ней обидчики.

Видит: из леса выезжает дедушка на велосипеде и улыбается. Поравнялся с ней, да и говорит: «Ну что – натерпелась? Садись ко мне на велосипед, я тебя отвезу домой». Она села на багажник. По дороге она начала выспрашивать его: «а кто вы такой? А откуда вы? А куда вы едете?» – «Я живу далеко. А здесь работаю». - «А как вас зовут?» – «Меня зовут дядя Коля, а некоторые зовут просто Коля”. Девушка не обратила особого внимания на его слова. «Вот мы приехали, вот твой дом», – сказал ей дедушка, когда привез ее домой. Она слезла с велосипеда, наклонилась поправить платье, подняла голову, а дедушки уже нет. «Живет далеко, едет на работу в город на велосипеде. Какой труд у старого человека в городе? Как он знал, где ее дом, где надо остановиться?», – и вдруг она поняла, что произошло чудо, что это святитель Николай ее спас от насильников. Она всегда почитала святителя Николая, но после этого чуда стала еще больше чтить», – отметил Предстоятель УПЦ.

По словам Митрополита Онуфрия, люди привыкли замечать громкие чудеса, а ежедневных даров Божьих люди не замечают, забывают, что жизнь – великий Божий дар.

«Хотим, чтобы чудо сопровождалось молниями, громом, землетрясениями, знаменательными событиями. Есть и такие чудеса, но большинство чудес в жизни неприметны. Жизнь человека есть великое чудо, которое всегда с нами. Дар жизни – это дар Божий. Есть такие люди, которые говорят: «Я не хочу жить, хочу умереть». Но Бог дает такому человеку жизнь, и он живет. А когда Бог отнимает этот дар у человека, то он умирает, даже если очень хочет жить. Итак, чтим великий дар, великое чудо-дар жизни, который Бог дал каждому из нас, и будем жить так, как Господь заповедал жить. Живем правильной жизнью, тогда мир и покой будет в душе», - подчеркнул Блаженнейший.

Предстоятель отметил, что правильная жизнь – это такая жизнь, когда человек всегда прежде всего любит и чтит Бога, вверяет себя Богу и любит ближнего, который является носителем образа Божьего.

«Если будем проводить такую жизнь, то дар жизни будет радостным и это принесет счастье и в этом жизни, и в будущей», – подытожил Митрополит Онуфрий.