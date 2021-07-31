Президент Израиля Ицхак Герцог получил третью дозу вакцины Pfizer против коронавируса. С помощью бустерной прививки в стране хотят предотвратить распространение Дельта-штамма коронавируса.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Протяни руку и сделай прививку!» — написал израильский президент.

60-летний Герцог получил очередную дозу вакцины в медицинском центре Шиба в Рамат-Гане близ Тель-Авива, пишет Reuters . Еще одну дозу препарата получила и его жена Михаль.

Сделав третью прививку, супруги положило начало кампании по введению дополнительных доз людям от 60 лет в рамках замедление распространения очень заразного варианта коронавируса Дельта.

29 июля Израиль стал первой страной в мире, которая позволила вводить третью дозу вакцины Pfizer людям в возрасте от 60 лет.