Президент Израиля Ицхак Герцог получил третью дозу вакцины Pfizer против коронавируса. С помощью бустерной прививки в стране хотят предотвратить распространение Дельта-штамма коронавируса.
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
«Протяни руку и сделай прививку!» — написал израильский президент.
Сделав третью прививку, супруги положило начало кампании по введению дополнительных доз людям от 60 лет в рамках замедление распространения очень заразного варианта коронавируса Дельта.
29 июля Израиль стал первой страной в мире, которая позволила вводить третью дозу вакцины Pfizer людям в возрасте от 60 лет.
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