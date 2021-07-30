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ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве с 1 августа открывает центр массовой вакцинации против COVID-19, который будет работать ежедневно без выходных, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Он будет работать с 1 августа каждый день без выходных по графику 11: 00-21:00.

Записаться на вакцинацию могут все желающие в возрасте от 18 лет по телефону контакт-центра МЗ 0800 60 20 19», - говорится в сообщении.

В центре будут прививать вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech.

В Минздраве призывают бизнес и власть других городов Украины сотрудничать и открывать новые центры массовой вакцинации.

В настоящее время работает более 360 центров во всех регионах Украины, из них 22 в Киеве.

В министерстве отмечают, что после прививки второй дозой вакцины у семейного врача можно получить международное свидетельство о вакцинации.

Прививка вакциной CoronaVac является основанием для пересечения границы таких стран, как Австрия, Финляндия, Нидерланды, Испания, Греция, Словения, Болгария, Турция, Египет и др.
ForUm

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