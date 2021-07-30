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Киевские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в повреждении стеклянных сооружений на пешеходно-велосипедном мосту.

Мужчину задержали в одном из хостелов столицы, сообщила пресс-служба киевского главка.

Вчера в полицию Киева обратились сотрудники коммунального предприятия, сообщили, что обнаружили поврежденными два информационно-макетных стекла на пешеходно-велосипедном мосту в Печерском районе.

Как рассказал начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва, оперативники управления уголовного розыска главка совместно со следователями районного управления полиции установили личность нарушителя:

«Мы пересмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых неизвестный повредил стеклянные макеты, после чего скрылся. В Киеве была введена специальная полицейская операция и менее чем за сутки мы обнаружили уроженца Луцка, 1997 года рождения, в одном из хостелов столицы. Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины».

Полицейским мужчина объяснил, что приехал в столицу на отдых, а гуляя по мосту, решил проверить информационные сооружения на прочность и разбил их. Сейчас с ним общаются следователи.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Следователи готовят фигуранту сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.
ForUm

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