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Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) передал в церковно-археологический музея Киевской Духовной Академии личные вещи святого Александра Глаголева.

Фото: КДАиС

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, митрополит Антоний передал в музей Киевских духовных школ иконы, принадлежавшие святому, несколько богословских книг из его личной библиотеки и рушник, подаренный святому его двоюродной сестрой.

***Священномученик Александр Глаголев - профессор Киевской духовной академии, известнейший православный священник в истории Киева в ХХ веке.

Священный Синод Украинской Православной Церкви от 3 апреля 2019 принял решение причислить профессора протоиерея Александра Глаголева к лику местночтимых святых Киевской епархии.

День памяти священномученика Александра Глаголева, пресвитера - 12/25 ноября.

 
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