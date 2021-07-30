Американский президент Джо Байден в четверг призвал штаты и органы местного самоуправления предложить людям выплаты по 100 долларов для стимулирования вакцинации против COVID-19, сообщает Укринформ со ссылкой на The Hill.

Выплаты предполагается делать свежевакцинированным американцам, чтобы придать дополнительный стимул для «повышения темпов вакцинации, защиты общин и спасения жизней».

С этой целью Байден предлагает использовать средства из его Американского плана спасения в размере 1,9 триллиона долларов.

«Я знаю, что платить людям за вакцинацию может показаться несправедливым по отношению к людям, которые уже были вакцинированы, но вот в чем дело: если стимулы помогут нам победить этот вирус, я считаю, что мы должны их использовать. Мы все выиграем, если сможем вакцинировать больше людей», - сказал Байден.