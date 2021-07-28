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Кабинет министров принял решение, согласно которому учебным заведениям, в случае выхода из зеленой зоны эпидемической опасности, разрешается работать, если 80% работников привиты против COVID-19.

Как передает УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

«Еще одной важной инновацией становятся правила работы учебных заведений в условиях карантина. В случае выхода региона из «зеленой» зоны эпидемической опасности, то есть попадание или в желтую, оранжевую, или красную для того, чтобы заведение продолжило работу, ему необходимо иметь как минимум 80% полностью вакцинированных работников этого заведения», - пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

 
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