Кабинет министров принял решение, согласно которому учебным заведениям, в случае выхода из зеленой зоны эпидемической опасности, разрешается работать, если 80% работников привиты против COVID-19.
Как передает УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.
«Еще одной важной инновацией становятся правила работы учебных заведений в условиях карантина. В случае выхода региона из «зеленой» зоны эпидемической опасности, то есть попадание или в желтую, оранжевую, или красную для того, чтобы заведение продолжило работу, ему необходимо иметь как минимум 80% полностью вакцинированных работников этого заведения», - пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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