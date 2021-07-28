По состоянию на 7:00 28 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 65 населенных пунктов в 5 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, во Львовской области обесточены 18 населенных пунктов, Киевской - 16, Житомирской - 15, Донецкой - 10 и Черниговской - 6.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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