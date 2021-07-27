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Украинская дзюдоистка Дарья Билодид, завоевавшая бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио, опровергла информацию СМИ о планах завершить спортивную карьеру.

«Немного не так поняли наши с родителями комментарии, сейчас я планирую отдохнуть, перезагрузиться и начать подготовку к новому олимпийскому циклу. Уже пришло осознание, что у меня есть олимпийская медаль, да, она не «золотая», но она важная и очень ценная для меня и навсегда останется в моей памяти», - приводит слова спортсменки пресс-служба НОК.

Билодид вместе со своими родителями-тренерами Светланой Кузнецовой и Геннадием Билодидом уже вернулись в Украину.

В аэропорту Борисполь их встречали вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Равиль Сафиуллин, первый заместитель Министра молодежи и спорта Сергей Симонов, представители Федерации дзюдо, ФСО, родные, друзья и представители СМИ.
ForUm

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