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Гвардейцы из состава Объединенных сил на одном из блокпостов Луганщины задержали человека, который обоснованно подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

Гвардейцы из состава Объединенных сил во время несения службы на стационарном блокпосту при обязательной проверке документов ограничили передвижение гражданки 1960 года, уроженки одного из райцентров Луганщины. Проверка с помощью базы данных подтвердила, что лицо подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям, сообщила пресс-служба МВД.

61-летнюю гражданку задержали и доставили в местный отдел полиции. Ей инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ст.260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Напомним, что в течение недели, с 16 по 22 июля гвардейцы из состава Объединенных сил задержали 3-х подозреваемых в причастности к незаконным вооруженным формированиям.
ForUm

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