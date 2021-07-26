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Самая популярная криптовалюта в мире Bitcoin в понедельник, 26 июля, выросла в себестоимости на 15%, сообщает Укринформ со ссылкой на Moneyweb.

По данным торгов, стоимость биткоина взлетела до 39 681 долларов США.

Отмечается, что стремительный рост в цене Bitcoin наблюдается на фоне слухов, что Amazon может выйти на рынок криптовалюты.

Сейчас стоимость Bitcoin составляет около 27 тысяч долларов США и ниже своего пика в середине апреля почти в 65 тысяч долларов США.

 
ForUm

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