По данным опроса общественного мнения в Чехии, вакцинироваться от коронавируса не хотят 23% людей.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Radio Prague International, об этом свидетельствует опрос Public Opinion Research Centre (CVVM), проведенный в июне.

В то же время 35% людей ответили, что будут вакцинироваться и 7% - до сих пор колеблются. Остальные опрошенные ответили, что уже привиты по крайней мере одной дозой или завершили курс вакцинации.

Количество не желающих идти на прививку меньше, чем по результатам февральского опроса - тогда от вакцины собирались отказаться 33%. Впоследствии эта цифра снизилась до 26%.

По данным Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, в настоящее время в Чехии по крайней мере первой дозой привиты 61,5% взрослого населения и 50,9% завершили курс вакцинации.

В Минздраве Чехии в середине июля сообщили, что среди полностью вакцинированных людей очень мало случаев заражения: в то время было известно о 4030 таких случаев с 3,8 млн вакцинированных, у которых от завершения прививки прошло 14 дней.