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На Ровенщине в селе Буща освятили новый храм УПЦ в честь Архистратига Божьего Михаила вместо захваченного представителями ПЦУ в 2019 года.

Фото: Ровенская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ с ссылкой на rivne.church.ua, чин освящения и Божественную литургию совершил епископ Дубенский Пимен.

Владыка поздравил настоятеля и прихожан с важным событием в жизни общины.

На Черкащине в поселке Чернобай освящение нового храма УПЦ в честь святой великомученицы Варвары совершил архиепископ Черкасский и Каневский Феодосий.

После литургии владыка вручил основателю агропромышленной корпорации «Днепр» Петру Душейко и другим благотворителям церковные награды.

Архиепископ Феодосий подчеркнул большое значение события не только для возрождения духовной жизни, но и для утверждения в украинском обществе мира, согласия и справедливости.

Община УПЦ в поселке Чернобай строила Свято-Варваринский храм на протяжение 18 лет. 

На Днепропетровщине в селе Вербоватовка митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней освятил нижний храм в честь равноапостольного великого князя Владимира. 

После Божественной литургии митрополит освятил для храма купола и накупольных кресты.
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