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Паломнический Центр Украинской Православной Церкви возобновляет поездки на Святую гору Афон.

Фото: из открытых источиков

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pilgrims.in.ua, граждане Украины смогут посетить Святую Гору уже в августе.

«С большой радостью анонсируем возможность для украинских граждан совершать паломничество на Афон начиная с августа 2021 года», – сказано в сообщении.

Преимуществом поездок в центре назвали небольшие группы паломников и очень насыщенный маршрут с ночлегами в святогорских монастырях.

Ближайшие поездки состоятся с 26 августа по 2 сентября и 23-30 сентября.

С детальной программой и условиями поездки в монашескую республику можно ознакомиться на сайте Паломнического центра.
ForUm

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