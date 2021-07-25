Паломнический Центр Украинской Православной Церкви возобновляет поездки на Святую гору Афон.
Фото: из открытых источиков
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pilgrims.in.ua, граждане Украины смогут посетить Святую Гору уже в августе.
«С большой радостью анонсируем возможность для украинских граждан совершать паломничество на Афон начиная с августа 2021 года», – сказано в сообщении.
Преимуществом поездок в центре назвали небольшие группы паломников и очень насыщенный маршрут с ночлегами в святогорских монастырях.
Ближайшие поездки состоятся с 26 августа по 2 сентября и 23-30 сентября.
С детальной программой и условиями поездки в монашескую республику можно ознакомиться на сайте Паломнического центра.
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