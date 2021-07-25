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27 июля в Киеве в связи с проведением мероприятий по празднованию 1033-летия Крещения Киевской Руси будет ограничено движение транспортных средств.

Об этом сообщает в Facebook патрульная полиция Киева.

С 6:00 будет перекрыто движение:

  • На улице Крещатик (От улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади)
  • На улице Михайловской (От улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская)
  • На улице Большой Житомирской (От улицы Владимирская до Владимирского проезда)
  • На улице Трехсвятительской (От Михайловской площади до Европейской площади)
  • На Владимирском спуске (От Европейской площади до Почтовой площади)
  • На улице Михаила Грушевского (От улицы Садовой до Европейской площади)
  • На Парковой дороге (От улицы Михаила Грушевского до аллеи Герои Крут)

С 14:00 будет перекрыто движение:

  • На улице Михаила Грушевского (От улицы Садовой до улицы Московской)
  • На улице Ивана Мазепы (От улицы Московская до площади Славы)
  • На улице Лаврская (От площади Славы до улицы Цитадельной)
  • На аллее Героев Крут (От площади Славы до Днепровского спуска)
  • На Днепровском спуске (От аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).
ForUm

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