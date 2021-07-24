В Киеве сегодня могут ограничивать работу нескольких станций метро из-за проведения футбольного матча. Станции будут закрывать на вход. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Поединок между командами Шахтер (Донецк) и Ингулец (пгт Петрово) состоится в 19:30.

"После завершения игры возможно ограничение (закрытие) на вход станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Механизм применяется по соображениям безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.