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В Киеве сегодня могут ограничивать работу нескольких станций метро из-за проведения футбольного матча. Станции будут закрывать на вход. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Поединок между командами Шахтер (Донецк) и Ингулец (пгт Петрово) состоится в 19:30.

"После завершения игры возможно ограничение (закрытие) на вход станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Механизм применяется по соображениям безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.
ForUm

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