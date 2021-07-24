Трудности и скорби в жизни Господь попускает для восполнения недостатка покаяния.

Фото: Епископ Виктор (Коцаба) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Митрополит Онуфрий сказал в выпуске «Слово Предстоятеля» на телеканале «Интер».

Блаженнейший вспомнил историю из жизни о том, какое значение для человека должна скорбь.

По его словам, в духовной семинарии работала благочестивая девушка.

«Как-то она возвращалась домой в электричке. В тамбуре ехала компания парней. Один из юношей подошел к девушке и начал ее уговаривать выйти с ним. Девушка почувствовала что-то неладное и отказалась. Тогда парень вышел в тамбур, поговорил со своими друзьями и, зайдя в вагон, начал уже решительно уговаривать выйти, злым голосом стал кричать: «Ты знаешь, я тебя проиграл в карты, я должен тебя убить. Если ты не хочешь выйти, то я сделаю с тобой это здесь». Он полез в карман и вытащил нож. Весь народ молчал, потому что все были в страхе и дрожали. Девушка, увидев, что у нее крайнее положение, как умела, стала молиться Богу. Она пообещала: «Господи, если Ты меня сохранишь от смерти, то обещаю свою жизнь посвятить Тебе на служение». Здесь этого парня охватил страх и он будто оцепенел, не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. «Что ты со мной сделала? Если я тебя не убью, то меня убьют друзья», - закричал он. Компания молодых людей зашла в вагон, взяла его под руки и вывела со словами: «Ну хватит, пойдем». Неизвестно, что случилось потом с тем парнем. Девушка вернулась домой в трепете. К родителям как раз пришел жених просить ее руки. Девушка с дрожью рассказала всю историю, которая с ним произошла, и отказалась жениться. Она стала инокиненю и посвятила свою жизнь Богу», - рассказал о таком случае архипастырь.

Предстоятель УПЦ отметил, что через скорбь Бог привел девушку к более совершенной духовной жизни, и не исключил, что кто-то может возмутиться, мол, «если Бог есть любовь, то почему так жестоко относится к Своему творению». «Действительно, Бог есть любовь, и все, что делает Бог, есть любовь. Но любовь - это не потакание человеческим немощам», - пояснил он.

Владыка отметил, что был свидетелем того, как отец становился спортивным тренером для своего ребенка. Воспитывал ребенка в строгости, требовал строгой диеты, заставлял тренироваться до упаду.

«Тот ребенок, который помнил, что отец так делает из любви, становилась чемпионом. А тот ребенок, который считал, что это жестокость отца и не слушал его, не становился чемпионом. Господь хочет, чтобы все были духовными чемпионами. Поэтому попускает скорби, трудности в жизни, чтобы через их преодоления, за их терпение приходили к совершенной степени духовного совершенства. Хорошее всегда приобретается тяжелым трудом и подвигом, нехорошее, злое само липнет к человеку. Будем добрыми, благодарными за все, что Бог попускает. И Бог через скорби, трудности сделает чемпионами, сделает более духовно совершенными», - подытожил митрополит Онуфрий.