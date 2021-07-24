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Сейчас идет процесс отбора посла США для работы в Украине. Белый дом объявит кандидатуру в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью временного поверенного в делах США в Украине Джорджа Кента изданию "Суспільне".

Он подчеркнул, что на днях отметили полугодие работы администрации президента Джо Байдена. В конце каденции предыдущей администрации было 80 стран без послов.

«Мы сейчас в процессе отбора посла (в Украине - ред.) Белым домом. Это приоритет администрации Байдена. Первая волна назначений послов будет включать Украину», - сказал Кент.

По его словам, в Украине же традиционно работали дипломаты с опытом во внешней политике.

«Поэтому я уверен, что в ближайшие недели Белый дом объявит квалифицированного кандидата, которого должен одобрить Сенат», - добавил Кент.

Как известно, последним послом США в Украине была Мари Йованович. Ее уволили с должности в мае 2019 года. Тогда экс-президент США Дональд Трамп обвинил Йованович в том, что она противодействует его политике.

С тех пор в Украине работают временные поверенные в делах США. Однако нового посла более чем за два года так и не назначили.
ForUm

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