Сейчас идет процесс отбора посла США для работы в Украине. Белый дом объявит кандидатуру в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью временного поверенного в делах США в Украине Джорджа Кента изданию "Суспільне".

Он подчеркнул, что на днях отметили полугодие работы администрации президента Джо Байдена. В конце каденции предыдущей администрации было 80 стран без послов.

«Мы сейчас в процессе отбора посла (в Украине - ред.) Белым домом. Это приоритет администрации Байдена. Первая волна назначений послов будет включать Украину», - сказал Кент.

По его словам, в Украине же традиционно работали дипломаты с опытом во внешней политике.

«Поэтому я уверен, что в ближайшие недели Белый дом объявит квалифицированного кандидата, которого должен одобрить Сенат», - добавил Кент.