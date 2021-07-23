Верующие сегодня поздравляют управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Антония со святыми именинами.
В соцсетях тысячи украинцев оставляют свои поздравления владыке Антонию, сообщает Центр информации УПЦ.
«Мы, ваша паства, счастливы, что вы рядом с нами и ведете нас за собой! Крепкого здравия любимому владыке Антонию на многая и благая лета!», - желает Любовь Шпак.
Верующие благодарят владыку Антония за молитвы и просят у Бога даровать ему сил на служение Украинской Православной Церкви.
«Дорогой Владыка Антоний! От души поздравляю Вас с Днем тезоименитства! Оставайтесь таким же пламенным проповедником, мудрым архипастырем и бескомпромиссным защитником Православия! Многая лета!», - поздравила Алипия Знаменщикова.
Виктор Катер пишет: «Многоуважаемый владыка Антоний! От всей души поздравляем с Днём вашего тезоименитства! Вам - здравия, крепости духа, Божьего благословения и многая благая лета! Ангела Хранителя и всего самого доброго!».
«Дорогой владыка, молитвенно поздравляем Вас с днем тезоименитства! Божьей милости, крепкого здоровья, земного счастья. Многая Вам лета!», - поздравил Василий Данча.
«Пусть преподобный Антоний Печерский всегда укрепляет вас в многотрудном святительском служении! Крепкого здравия владыке Антонию на многая и благая лета!», - пожелала Светлана Кравченко.
Как сообщалось ранее, сегодня в Киево-Печерской лавре состоялись торжества - день памяти основателя обители - преподобного Антония Печерского и день небесного покровителя управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Антония (Паканича).
Праздничное богослужение на площади перед Успенским собором лавры сегодня возглавил Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий.
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