Борьба с грехом даёт человеку полную свободу.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Антоний (Паканич) в своей проповеди во время литургии в день памяти преподобного Антония Печерского.

«В обществе великими людьми называют тех, кто одержал земные победы. Но по истине великим является только тот, кто победит сам себя. Преподобный Антоний не вел кровопролитных воин, не уничтожал малые народы, но он оставил о себе такую память, которая является образом подражания для многих поколений на земле», - сказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что преподобного Антония питало его желание быть Христовым. Он приводит слова апостола Павла Галатам: «Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями» (Гал. 5:24), и далее объясняет, что значит быть «распятым».

«Конечно, святой апостол Павел не заповедует расправляться со своим телом, со своей природой. Согласно церковному учению, человек является человеком только тогда, когда обладает и телом, и душой. Дело в том, что в аскетической литературе «плотяность», «плоть» — это синонимы «греховности»», — пояснил владыка Антоний.

Управделами УПЦ привёл три основных фактора, сформулированные святителем Феофаном Затворником, которые помогают в борьбе с грехами.

«Первый фактор. Увидев в себе грех, прежде всего, должны его возненавидеть. Без ненависти ко греху нет идеальной борьбы. Если умом понимаем, что это грех и с ним нужно бороться, но он нам приятен хоть чуточку — борьбы с грехом не будет», — подчеркнул митрополит.

Как отметил архиерей, вторым фактором в борьбе со страстями является «раскаяние, желание больше не делать этого греха». «Подчас наше чувство покаяния сводится только к тому, что приходим к священнику и просто машинально говорим о том, что нас немножко беспокоит. Но если действительно хотим победить тот или иной грех в себе, нужно возненавидев его, каяться и желать больше его никогда не совершать», — отметил владыка.

«И третий фактор. Когда боремся с грехом, концентрируем на борьбе с ним все силы, нужно прийти к осознанию только одного: осознанию своего ничтожества, своей малости в борьбе с грехом. Сил человеческих для борьбы с грехом не существует. Нет такого святого человека, который бы надеялся только на себя. Победа над грехом наступает только тогда, когда человек приходит к смирению, к осознанию того, что его сил не хватает для этой борьбы, и он из глубины души взывает к Богу о помощи. Когда приходим к осознанию своего ничтожества в борьбе с грехом, желаем всем своим существом побороть его и просим о помощи Бога, Господь обязательно помогает», — заверил управделами УПЦ.

В завершении владыка также пояснил, что такое подлинная свобода.

«Неужели эта борьба необходима Богу? Конечно, нет. Она необходима нам. Борьба с грехом даёт человеку полную свободу. Современная цивилизация говорит: «Будь свободен во всём!» — и преподносит как подлинную свободу совершение греха. Но человек должен все свои силы сконцентрировать на том, чтобы вырвать из своего естества желание грешить», — заключил митрополит Антоний.