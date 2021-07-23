также в разделеРелигия
Сегодня управделами УПЦ митрополит Антоний празднует День Ангела 5
Епископ УПЦ назвал участие в Большом Крестном ходе 27 июля подтверждением своей веры 10
В Киево-Печерской лавре празднуют память основателя обители - преподобного Антония Печерского 6
В УПЦ издали чин благословения иконописцев 9
В УПЦ издали книгу об истории Православной Церкви на территории Украины 18
В УПЦ издали новую книгу митрополита Антония (Паканича) 8
Митрополит Климент обсудил с представителями ОБСЕ религиозную ситуацию в Черниговской области 12
Епископ УПЦ рассказал, как бороться с унынием 10
В Запорожье УПЦ проведет семейный фестиваль 10
На Черниговщине освятили новый храм УПЦ 11
На Буковине освятили купола и кресты для храма, который УПЦ строит вместо захваченного ПЦУ 13
Из Ровенщины в Почаевскую лавру состоится трехдневный крестный ход УПЦ 17
В УПЦ рассказали о секте «рафаиловцев» в Днепропетровской области 18
В УПЦ рассказали о роли монашества в Православии 80
В Изюме состоялись торжества в день чудотворной Песчанской иконы Богородицы 9
Священник УПЦ рассказал, почему Иисус назван Христом и Спасителем 22
Епископ УПЦ объяснил, что значит исповедовать веру в современном мире 71
Сегодня верующие УПЦ празднуют день явления Казанской иконы Богородицы 13

Святым дан особый дар - молиться за людей и быть услышанными Богом.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Не стоит забывать и игнорировать святых. Они наши ходатаи перед Престолом Божьим. Поскольку все святые сами были людьми по плоти, они понимают все наши немощи и слабости, им знакомы наши житейские проблемы. Поэтому к кому, как не к ним, мы должны обращаться в горестях и рассказывать о наших бедах и проблемах», - отметил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что для верующих святые должны стать родными и близкими людьми, которые ждут нашего изменения.

«Святые и есть самое настоящее избранное общество. Не обращаясь к ним, мы обкрадываем себя. Они ждут нашего обращения, нашего изменения. Мы, ныне живущие, и великие святые составляем Церковь Христову, мы - члены одной Церкви», - подчеркнул владыка.

В день памяти преподобного Антония Печерского владыка призвал обратиться в молитвах и просить небесного заступничества у основателя монашества на Руси.

«Сегодня мы вспоминаем основателя русского монашества - преподобного Антония Печерского. Святой с сонмом своих последователей и учеников прославил и прославляет поныне на всю Вселенную нашу землю. Несомненно, в том числе ради его молитв, Господь милует наш народ. Давайте воспользуется этим поводом и попросим молитв преподобного отца нашего Антония за наш народ, мир на нашей земле», - подытожил митрополит Антоний.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги