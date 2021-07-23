Святым дан особый дар - молиться за людей и быть услышанными Богом.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Не стоит забывать и игнорировать святых. Они наши ходатаи перед Престолом Божьим. Поскольку все святые сами были людьми по плоти, они понимают все наши немощи и слабости, им знакомы наши житейские проблемы. Поэтому к кому, как не к ним, мы должны обращаться в горестях и рассказывать о наших бедах и проблемах», - отметил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что для верующих святые должны стать родными и близкими людьми, которые ждут нашего изменения.

«Святые и есть самое настоящее избранное общество. Не обращаясь к ним, мы обкрадываем себя. Они ждут нашего обращения, нашего изменения. Мы, ныне живущие, и великие святые составляем Церковь Христову, мы - члены одной Церкви», - подчеркнул владыка.

В день памяти преподобного Антония Печерского владыка призвал обратиться в молитвах и просить небесного заступничества у основателя монашества на Руси.

«Сегодня мы вспоминаем основателя русского монашества - преподобного Антония Печерского. Святой с сонмом своих последователей и учеников прославил и прославляет поныне на всю Вселенную нашу землю. Несомненно, в том числе ради его молитв, Господь милует наш народ. Давайте воспользуется этим поводом и попросим молитв преподобного отца нашего Антония за наш народ, мир на нашей земле», - подытожил митрополит Антоний.