В Черкасской епархии Украинской Православной Церкви издали чин благословения иконописцев.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Синодальной Литургической комиссии, выпуск печатной версии благословил архиепископ Черкасский и Каневский Феодосий.
Текст чина был одобрен Синодальной Литургической комиссией и утвержден на заседании Синода УПЦ 12 мая 2021 года.
Молитвенное последование составили протодиакон Иоанн Полищук и секретарь комиссии протоиерей Дмитрий Гарчук.
Издание разрешено для богослужебного использования.
Как сообщалось, в Киевской Духовной Академии и Семинарии издали книгу «Украинская Православная Церковь: вехи истории», а также вышла новая книга «Через испытания» митрополита Бориспольского и Броварского Антония.
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