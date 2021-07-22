По информации Генерального инспектората пограничной полиции МВД Республики Молдова, на территории страны с 19 июля 2021 усиливаются меры по профилактике и противодействию распространению COVID-19 при пересечении границы, сообщила Госпогранслужба Украины.

На территории Молдовы будет устанавливаться список стран с высоким или низким эпидемиологическим риском распространения заболевания COVID-19. Список стран, отнесенных к «красной» или «зеленой» зонам, будет обновляться еженедельно (в пятницу) и вступать в действие с понедельника следующей недели. Список будут публиковать на официальных сайтах государственных органов Молдовы.

Гражданам, которые будут прибывать в Молдову из стран «зеленой» зоны, в которых находились в течение последних 14 дней (включая тех, кто в транзитном порядке пересекали страны «красной» зоны в срок, не превышающий 24 часа) необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы.

Граждане, которые будут прибывать в Молдову из стран «зеленой» зоны без отрицательного результата ПЦР-теста, обязаны проходить 14-дневную самоизоляцию.

В то же время не нужен отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, а также 14-дневная самоизоляция при въезде в Молдову из стран «зеленой» зоны для граждан, прошедших полный курс вакцинации, после которого прошло не менее 14 дней (или имеют документ о наличии антител к COVID-19, который действует в течение 90 суток), детям до 6 лет, гражданам, следующим транзитом по территории Молдовы (при условии, что транзит не будет превышать 24 часа) и другим определенным категориям.

Граждане, которые будут прибывать в Молдову из стран «красной» зоны, обязаны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию. Исключение, в частности, составляют граждане, прошедшие полный курс вакцинации, после которого прошло не менее 14 дней (или имеют документ о наличии антител к COVID-19, который действует в течение 90 суток), дети до 6 лет, граждане, следующие транзитом по территории Молдовы (при условии, что транзит не будет превышать 24 часа), а также дети в возрасте от 6 до 18 лет, при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до пересечения границы.

Лица, которые будут находиться на самоизоляции в Молдове, смогут ее завершить после 7-го дня в случае сдачи ПЦР-теста на COVID-19, результат которого будет отрицательным.

Также пограничники Республики Молдова обращают внимание на то, что справки об отрицательном результате ПЦР-тест, прохождении курса вакцинации или наличие антител к COVID-19 должны быть на румынском, английском, французском, немецком, итальянском или русском языках.