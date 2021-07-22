Следователи Государственного бюро расследований задержали прокурора отдела Львовской областной прокуратуры во время получения взятки, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.
В июне-июле 2021 прокурор предложил сотруднику полиции помочь избежать уголовной ответственности. Полицейский был фигурантом в деле по факту подделки админпротокола, которое расследовали следователи теруправления ГБР Львова, а прокурор выступал процессуальным руководителем.
За 2 тыс. долларов США он пообещал не отменять постановление о закрытии данного уголовного производства.
21 июля сотрудника прокуратуры задержали после получения указанной суммы.
Проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия.
Предварительная квалификация: получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
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