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Следователи Государственного бюро расследований задержали прокурора отдела Львовской областной прокуратуры во время получения взятки, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

В июне-июле 2021 прокурор предложил сотруднику полиции помочь избежать уголовной ответственности. Полицейский был фигурантом в деле по факту подделки админпротокола, которое расследовали следователи теруправления ГБР Львова, а прокурор выступал процессуальным руководителем.

За 2 тыс. долларов США он пообещал не отменять постановление о закрытии данного уголовного производства.

21 июля сотрудника прокуратуры задержали после получения указанной суммы.

Проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия.

Предварительная квалификация: получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
ForUm

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