В Ровенской области состоится крестный ход верующих Украинской Православной Церкви.

Фото: pochaev.org.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, молитвенное шествие, посвященное Почаевской иконе Божьей Матери, состоится с 29 по 31 июля.

Верующие пройдут крестным ходом из Здолбунова до Свято-Успенской Почаевской лавры.

Перед началом крестного хода, 29 июля, в 2 часа ночи в Свято-Катериновском храме в Здолбунове будет совершена Божественная литургия, около 5 утра паломники отправятся в путь.

По пути крестного хода верующие остановятся на ночлег в Дубно и Онишковцах.

Прибытие в Почаевскую лавру планируется к вечеру 31 июля. Торжества в честь Почаевской иконы Божьей Матери состоятся 5 августа.

Как сообщалось ранее, верующие Украинской Православной Церкви 27 июля придут на Владимирскую горку в День Крещения Руси и пройдут большим Крестным ходом, подтверждая свою верность Богу, своей Родине и Предстоятелю.

Украинская Православная Церковь 27 и 28 июля готовит торжества в честь 1033-летия Крещения Руси.

На Владимирской горке 27 июля в 13.00 начнется благодарственный молебен, который возглавит Митрополит Онуфрий в сослужении архиереев Украинской Православной Церкви.

После завершения молебна состоится большой Крестный ход в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру, где будет совершено всенощное бдение.

28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий возглавит Божественную литургию на площади перед Успенским собором лавры. Начало - в 09.00.

В Киево-Печерскую лавру на торжества ко Дню Крещения Руси прибудут православные святыни из разных уголков Украины: чудотворные иконы Пресвятой Богородицы: Почаевская, Святогорская, Касперовская, Зимненская, икона с мощами святого равноапостольного князя Владимира и другие.