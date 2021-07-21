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Власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину, заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд.

Представители администрации президента США Джо Байдена призывали своих украинских коллег воздержаться от критики будущего соглашения с Германией по «Северному потоку-2», пишет издание Politico.

При этом советник Государственного департамента США Дерек Шолль опровергает информацию, опубликованную в издании Politico, о том, что якобы администрация США призвала Украину воздержаться от критики «Северного потока-2». 

Несмотря на то, что газопровод «Северный поток-2» достроен уже на 98%, рычаг давления на Россию есть. В частности, если российская сторона будет использовать газ как политическое оружие, заявил советник Государственного департамента США Дерек Шолле.

Служба безопасности Украины задержала гражданина Украины, который захватил судно в Индийском океане и требовал выкуп за его освобождение.  

За сутки 20 июля в Украине зафиксировано 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что причиной аварии на предприятии «Ривнеазот» 20 июля могло быть состояние трубопроводов: капитального ремонта по их замене не проводили последние 10 лет. 

Сегодня, 21 июля, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» в результате подрыва на неизвестном минно-взрывном устройстве военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
ForUm

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