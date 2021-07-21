Власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину, заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд.

Представители администрации президента США Джо Байдена призывали своих украинских коллег воздержаться от критики будущего соглашения с Германией по «Северному потоку-2», пишет издание Politico.

При этом советник Государственного департамента США Дерек Шолль опровергает информацию, опубликованную в издании Politico, о том, что якобы администрация США призвала Украину воздержаться от критики «Северного потока-2».

Несмотря на то, что газопровод «Северный поток-2» достроен уже на 98%, рычаг давления на Россию есть. В частности, если российская сторона будет использовать газ как политическое оружие, заявил советник Государственного департамента США Дерек Шолле.

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