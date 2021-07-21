Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что причиной аварии на предприятии «Ривнеазот» 20 июля могло быть состояние трубопроводов: капитального ремонта по их замене не проводили последние 10 лет. Об этом Монастырский сказал во время заседания правительства 21 июля, передает hromadske.

Так, глава МВД указал, что предприятие в Ровенской области, которое производит удобрения, работает с 1969-го года.

«По предварительной информации, капитальный ремонт с заменой трубопроводов не проводился последнее десятилетие, поэтому предварительной причиной может быть несоответствие материалов трубопровода заявленным характеристикам производителя, а также коррозия участка трубопровода», ㅡ сказал он.

Впрочем, окончательный вывод о причинах аварии должна сделать специальная комиссия, которая сейчас работает на территории предприятия.

Правоохранители по факту аварии на «Ривнеазот» внесли сведения в ЕРДР по ч.1 ст. 273 УК ㅡ нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или цехах.

Кроме того, в МВД дали несколько рекомендаций, чтобы предупредить подобные аварии. В частности, советуют провести внеплановые проверки всех химически опасных объектов 1-го и 2-й степеней химопасности с практической отработкой действий персонала и объектов аварийно-спасательных служб по реагированию на случай возникновения таких аварий. Монастырский говорит, что эту проверку можно сделать до конца года.

Напомним, 20 июля около 17:00 возле Ривного на территории завода ЧАО «Ривнеазот» в цехе производства азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода с нитрозными газами. В 17:26 утечка газов прекращена. Жертв и пострадавших нет.